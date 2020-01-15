Герой футбольного дня. Василий Кравец

"Леганес" – не бедный и небогатый клуб. Это клуб, который пытается жить по средствам. Аутсайдер Ла Лиги, с тех пор, как выступает на элитарном уровне, позволяет себе платить за новичков около пяти миллионов евро (в среднем). А самым дорогим для "пепинерос" стал полноценный контракт Мартина Брайтвайта, приобретенный за почти десять миллионов. Правда, во время того же трансферного окна клуб продал игроков на 23-и миллиона, поэтому сальдо осталось положительным.

Ведем к тому, что 2 (или 2,5 по другим данным) миллиона евро, уплаченные за Василия Кравца "Луго" в январе 2019-го, были заметной суммой для бюджета клуба. А сейчас, когда футболист оказался неконкурентоспособным, эти расходы относятся к категории "денег на ветер".

Неконкурентоспособен – точное определение относительно Василия Кравца в "Леганесе". И хотя новый тренер "пепинерос", в отличие от его предшественника, при котором Василий и приходил в команду, поддерживал украинца, факты говорят сами за себя. "Леганес" отдает Кравца в аренду (по просьбе самого игрока) и не собирается искать ему замены, потому что позицию левого защитника полноценно закрывают Хонатан Силва и Кевин Родригес. У Кравца не было шансов вытеснить кого-то из них из состава.

Украинец идет в аренду в "Луго", хотя наибольший интерес в плане подписания защитника проявлял "Тенерифе". В целом же, как сообщали испанские СМИ, на руках у украинца было с полдюжины предложений. Василия не смущает текущее турнирное положение команды, за которую он успешно играл раньше и из которой переходил в "Леганес" за рекордную для клуба сумму (хотя 50 процентов от выплаченных "Леганесом" двух миллионов отошли "Карпатам"). "Луго" идет в зоне вылета Сегунды после 22-х туров, хотя тому же "Тенерифе" уступает лишь по дополнительным показателям.

Выбор в пользу "Луго" Кравец сделал сразу из-за нескольких факторов. Во-первых, он уже успешно играл за эту команду, которая за время его отсутствия сильно не изменилась, и у него есть убеждение, что в знакомой среде ему удастся подняться как минимум на прежний уровень. А, может, и сделать шаг вперед.

Во-вторых, девушка Кравца беременна, ей было комфортно в Луго и в этом городе молодой семьи с пополнением будет легче устроить быт. Наконец, за "Луго" выступает еще один украинец Орест Лебеденко, с которым, кстати, Кравцу придется конкурировать в борьбе за основной состав. Но в быту это облегчит коммуникацию.

Собственно, Лебеденко - не основной защитник левого края "Луго". Большинство матчей там провел Роберто Канелья, который имеет контракт до лета 2021-го года. Ему и бросит вызов игрок с опытом пребывания в сборной Украины