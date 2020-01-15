Лунин в заявке Овьедо на матч с Алмерией
Украинец может дебютировать уже завтра
Украинский голкипер Андрей Лунин, который сегодня присоединился к "Овьедо" на правах аренды, вошел в предварительную заявку своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против "Алмерии", который состоится в четверг 16 января.
Кроме того, стало известно, что украинский голкипер будет играть в "Овьедо" под 25-м номером.
Напомним, что "Овьедо" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.
Javi Rozada ha convocado a 20 jugadores para el desplazamiento y partido ante el @U_D_Almeria en los Juegos del Mediterráneo (jue, 21:00h) https://t.co/ST7ofAeWI5#AlmeríaRealOviedo#AlmeríaRealOviedo pic.twitter.com/mT3ZQ9yHui— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
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royalstas (Вінниця)
15.01.2020 в 18:48
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