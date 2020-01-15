Лунин в заявке Овьедо на матч с Алмерией

Украинский голкипер Андрей Лунин, который сегодня присоединился к "Овьедо" на правах аренды, вошел в предварительную заявку своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против "Алмерии", который состоится в четверг 16 января.

Кроме того, стало известно, что украинский голкипер будет играть в "Овьедо" под 25-м номером.

Напомним, что "Овьедо" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.