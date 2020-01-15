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Лунин в заявке Овьедо на матч с Алмерией

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Украинец может дебютировать уже завтра

Лунин в заявке Овьедо на матч с Алмерией
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин, который сегодня присоединился к "Овьедо" на правах аренды, вошел в предварительную заявку своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против "Алмерии", который состоится в четверг 16 января.

Кроме того, стало известно, что украинский голкипер будет играть в "Овьедо" под 25-м номером.

Напомним, что "Овьедо" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
15.01.2020 в 18:48
Ставлю на те що Лунін витащить їх в топ 12-14 десь.
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