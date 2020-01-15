Бацула: За все встречи украинцев в Бельгии отвечает Рома Безус

Украинский легионер "Кортрейка" Андрей Бацула рассказал о том, как обстоят футбольные дела украинцев в Бельгии.

— Андрей, сезон для "Кортрейка" складывается пока не так как того хотелось?

— Да, безусловно. Если в прошлом сезоне мы до последнего боролись за попадание в шестерку лучших по итогам первого этапа, то сейчас, после серии неудач, встала задача сохранить прописку в элитном дивизионе и достойно выступить в Кубке Бельгии.

— Достойно — это победить в турнире?

— Пока мы вышли в полуфинал. Впереди нас ждут две встречи с "Антверпеном", одним из лидеров чемпионата. Тем не менее в "Кортрейке" с надеждой ожидают эти матчи, и мы приложим все силы, чтобы повторить результат 2012 года, когда "Кортрейк" добрался до решающего поединка турнира…

— Игрового времени тебе не хватает?

— Не без этого. Однако мой конкурент на позиции левого защитника стал лучшим футболистом команды в прошлом сезоне, поэтому непросто так сразу рассчитывать на основу. Однако это не мешает моим дружеским отношениям с Кристофером Дане.

Наверное, за большое старание на тренировках (улыбается) тренер пытается найти мне хоть какое-то место в составе. Практически во всех матчах мне приходилось играть левого хава, чего раньше я почти не делал.

В "Кортрейке" очень серьезная конкуренция. На место в основе претендует 28 футболистов. Получается, что каждый раз в заявку не попадает около девяти игроков. Поэтому ничего не остается, кроме как еще больше работать.

— Через неделю возобновляется чемпионат Бельгии…

— Да. Зимнего межсезонья здесь практически нет. Всего три недели разделяет первую и вторую часть чемпионата. После небольшого перерыва мы проделали немного беговой работы, потом сыграли два контрольных поединка и вышли на недельный цикл подготовки к выездному поединку чемпионата с "Сент-Трюйденом".

— Бывшей командой Романа Безуса.

— Да (улыбается). У них на поле непросто играть. Это единственная команда чемпионата, которая принимает гостей на искусственном газоне.

— С соотечественниками из бельгийского первенства общаешься?

— Конечно. У нас за все встречи украинцев в Бельгии отвечает Рома Безус (улыбается). Он в этом плане очень ответственный. В его частном доме просторно, есть, где всем разместиться. Поэтому чаще всего собираемся у него в гостях. Или же можем встретиться в городе.

— Тебе далеко ехать до Гента?

— Около 20-ти минут. А с местными дорогами можно на педаль нажать и за 15 минут добраться до места назначения (улыбается).

— "Брюгге" Эдуарда Соболя сейчас — безоговорочный фаворит чемпионата?

— Думаю, и кубкового турнира тоже. Я рад за Эдика, который отлично выступает за "Брюгге". Он быстро адаптировался в команде. Надеюсь, "Брюгге" выкупит его контракт у "Шахтера"…

— Ты за полтора года уже полностью освоился в Бельгии?

— Да. Дочка ходит в школу, мы уже привыкли ко всем местным правилам жизни. Подучил английский язык, на котором в команде общаются практически все футболисты, поэтому проблем в коммуникации даже с обслуживающим персоналом у меня нет.

— Контракт с "Кортрейком" у тебя до какого времени?

— До лета 2021 года.

— То есть, твои ближайшие планы связаны только с этой командой?

— У меня была возможность уйти в аренду, но, несмотря на небольшое количество времени, которое я провел на поле, я решил остаться, чтобы доказать свое право на место в составе "Кортрейка". Посмотрим, как будет до лета, а потом будем решать. Я не молодой футболист, хочется играть.