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Кравченко: У Шахова не самое лучшее настроение, но он не жалуется — не в его это характере

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Капитан Днепра-1 отпуск провел в Италии, где пообщался с Евгением Шаховым

Кравченко: У Шахова не самое лучшее настроение, но он не жалуется — не в его это характере
Новина українською

Капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко, который свой отпуск провел в Италии, рассказал о встрече с экс-днепрянином, а ныне хавбеком "Лечче" Евгением Шаховым.

"В Италии заехали в гости к Евгению Шахову — давно дружим семьями. К нему в Лечче не многие приезжают — забрался на самый "каблук" Италии (улыбается). Но мы с супругой Таней рискнули. Четыре часа дороги на поезде — и ты в Апулии. Красивейший регион со своим неповторимым колоритом! Нам понравилось. Два дня гостили в Лечче, много общались с Жекой. У него, конечно, не самое лучшее настроение, ведь команда часто проигрывает, а он не всегда выходит на поле, но Шах не жалуется — не в его это характере. Последний матч он пропустил из-за травмы задней поверхности бедра, но скоро должен вернуться в строй. Хорошо, что наши футболисты играют в таком чемпионате, для сборной Украины это большой плюс", - сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Евгений Шахов СК Днепр-1 Лечче
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Источник:
Команда №1

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