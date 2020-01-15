Официально: Василий Кравец вернулся в Луго

Украинский левый защитник "Леганеса" Василий Кравец продолжит карьеру в "Луго".

Клуб Сегунды объявил об аренде игрока, которая рассчитана до конца сезона. О возможности выкупа не сообщается.

Официальная презентация состоится в четверг, 16 января.

Отметим, что именно из "Луго" год назад Кравец перебрался в "Леганес". Сумма трансфера тогда составила 2,5 млн евро. Контракт игрока с "Леганесом" действует до конца июня 2023 года

В нынешнем сезоне Василий сыграл за "Леганес" лишь один матч в Кубке Испании.