Гармаш дебютировал за Ризеспор. Команда не проиграла Галатасараю

Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал в составе "Ризеспора" в официальном матче.

Денис вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала кубка Турции против "Галатасарая".

29-летний украинец отыграл 60 минут, после чего был заменен, ну а поединок закончился вничью 1:1. Ответный матч на поле "Галатасарая" состоится через неделю.

Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.