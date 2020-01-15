Гармаш дебютировал за Ризеспор. Команда не проиграла Галатасараю
Украинец вышел в старте и отыграл 60 минут в Кубке Турции
Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал в составе "Ризеспора" в официальном матче.
Денис вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала кубка Турции против "Галатасарая".
29-летний украинец отыграл 60 минут, после чего был заменен, ну а поединок закончился вничью 1:1. Ответный матч на поле "Галатасарая" состоится через неделю.
Напомним, что Денис будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
15.01.2020 в 22:15
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