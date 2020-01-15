Роман Григорчук может возглавить сборную Азербайджана

Украинский специалист Роман Григорчук, который недавно покинул Астану, может возглавить национальную сборную Азербайджана.

Как сообщает "Динамомания", украинец ведет переговоры с Федерацией футбола Азербайджана, которая видит его на должности главного тренера национальной сборной страны.

Напомним, что Григорчук покинул "Астану" 13 января. Под руководством украинского тренера команда стала чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка, а в групповом этапе Лиги Европы сумела обыграть "Манчестер Юнайтед".