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Роман Григорчук может возглавить сборную Азербайджана

Наши за границей
(2 голосов)

Специалист ведет переговоры с Федерацией футбола Азербайджана

Роман Григорчук может возглавить сборную Азербайджана
Новина українською

Украинский специалист Роман Григорчук, который недавно покинул Астану, может возглавить национальную сборную Азербайджана.

Как сообщает "Динамомания", украинец ведет переговоры с Федерацией футбола Азербайджана, которая видит его на должности главного тренера национальной сборной страны.

Напомним, что Григорчук покинул "Астану" 13 января. Под руководством украинского тренера команда стала чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка, а в групповом этапе Лиги Европы сумела обыграть "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Роман Григорчук Азербайджан
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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Long (Одесса)
15.01.2020 в 23:42
Странные люди. Шева скоро уйдет и Григорчук был бы идеальным вариантом тренера для СБУ...
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