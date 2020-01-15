Украинский форвард Славов покинул Ригу

Украинский нападающий "Риги" Мирослав Славов покинул латвийский клуб

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 29-летний украинец играл за латвийский клуб с августа 2019-го. Вместе с "Ригой" он выиграл национальный чемпионат. Всего в 10 матчах за "Ригу" форвард забил 3 гола.