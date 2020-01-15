Украинский форвард Славов покинул Ригу
Контракт разорван по обоюдному согласию сторон
Украинский нападающий "Риги" Мирослав Славов покинул латвийский клуб
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что 29-летний украинец играл за латвийский клуб с августа 2019-го. Вместе с "Ригой" он выиграл национальный чемпионат. Всего в 10 матчах за "Ригу" форвард забил 3 гола.
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