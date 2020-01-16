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Украинский тренер возглавил московский Спартак-2

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В тренерский штаб вошел и сын коуча

Украинский тренер возглавил московский Спартак-2
Новина українською

Новым главным тренером российского "Спартак-2" стал 52-летний украинский специалист Роман Пилипчук.

Контракт с ним рассчитан до конца следующего сезона.

Роман Пилипчук является уроженцем Снежного, что в Донецкой области. В футбольной карьере играл на позиции нападающего, выступал за ивановский "Текстильщик", московское "Динамо", "Спартак" из Владикавказа, израильские "Маккаби" из Герцлии, Нетании и Петах-Тиквы. А завершил карьеру в донецком "Металлурге".

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Как тренер работал в луганской "Заре", ярославском "Шиннике", кишиневской "Дачии", калининградской "Балтике", московском и минском "Динамо", донецком "Олимпике", "Спартаке" из Юрмалы, сборной Таджикистана и грозненском "Ахмате".

С 2016 до 2018 года Пилипчук входил в тренерский штаб "Спартака", с ним стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Помогать Роману Михайловичу, как сообщает сайт клуба, будет сын главного тренера Иван Пилипчук.

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В статье: Спартак (Москва) Роман Пилипчук война с Россией
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