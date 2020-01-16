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Сивасспор приостановил действие контракта с украинцем Рыбалкой

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(1 голосов)

Причина - травма игрока

Сивасспор приостановил действие контракта с украинцем Рыбалкой
Новина українською

Контракт турецкого клуба "Сивасспор" с украинским футболистом Сергеем Рыбалкой приостановлен до конца сезона. Причина - травма игрока.

С начала следующего сезона контракт снова будет действовать, информирует пресс-служба турецкого клуба.

Напомним, что Рыбалка перешел в "Сивасспор" летом 2018 года. Контракт украинца с клубом был рассчитан до лета 2021 года.

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В статье: Сергей Рыбалка Сивасспор (Сивас)
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Комментарии (1)
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Wille_kiev (Украина)
16.01.2020 в 19:46
Это вообще как и зачем? Что б ЗП не платить? Что за бред?)
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