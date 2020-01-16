Кравец: Понял, что я должен вернуться в Луго, потому что это мой дом

Украинский защитник Василий Кравец, который недавно на правах аренды вернулся из "Леганеса" в "Луго", рассказал о своем решении.

"У меня были и другие предложения, но президент клуба Тино позвонил мне, и я понял, что я должен вернуться в "Луго", потому что это мой дом.

Я уже тренировался с командой и уже готов играть.

То, что команда находится в зоне вылета, это просто невезение и стечение обстоятельств. У нас хороший тренер и хорошая команда, и в скором времени мы поправим наше положение", - цитирует Кравца официальный сайт "Луго".

Напомним, что "Луго" арендовал украинца до конца сезона. Также отметим, что именно из "Луго" год назад Кравец перебрался в "Леганес".