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Кравец: Понял, что я должен вернуться в Луго, потому что это мой дом

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(2 голосов)

Украинец готов помочь своей команде

Кравец: Понял, что я должен вернуться в Луго, потому что это мой дом
Новина українською

Украинский защитник Василий Кравец, который недавно на правах аренды вернулся из "Леганеса" в "Луго", рассказал о своем решении.

"У меня были и другие предложения, но президент клуба Тино позвонил мне, и я понял, что я должен вернуться в "Луго", потому что это мой дом.

Я уже тренировался с командой и уже готов играть.

То, что команда находится в зоне вылета, это просто невезение и стечение обстоятельств. У нас хороший тренер и хорошая команда, и в скором времени мы поправим наше положение", - цитирует Кравца официальный сайт "Луго".

Напомним, что "Луго" арендовал украинца до конца сезона. Также отметим, что именно из "Луго" год назад Кравец перебрался в "Леганес".

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В статье: Луго Василий Кравец
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