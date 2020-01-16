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Гент хочет выручить за Яремчука 15 млн евро, но не собирается продавать украинца зимой

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Зимой украинец никуда не уйдет

Гент хочет выручить за Яремчука 15 млн евро, но не собирается продавать украинца зимой
Новина українською

Бельгийский "Гент" не собирается продавать одного из своих лидеров, украинского форварда Романа Яремчука в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Voetbal Belgie, варианты с продажей Яремчука будут рассматриваться лишь по окончанию сезона, и только в том случае, если за украинца предложат хорошую цену. По данным издания, клуб хочет получить за Романа не менее 15 млн евро.

Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне забил 17 голов в 30 матчах и недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Тransfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Также отметим, что сейчас "Гент" в чемпионате Бельгии идет на 3-м месте.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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