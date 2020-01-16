Гент хочет выручить за Яремчука 15 млн евро, но не собирается продавать украинца зимой

Бельгийский "Гент" не собирается продавать одного из своих лидеров, украинского форварда Романа Яремчука в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Voetbal Belgie, варианты с продажей Яремчука будут рассматриваться лишь по окончанию сезона, и только в том случае, если за украинца предложат хорошую цену. По данным издания, клуб хочет получить за Романа не менее 15 млн евро.

Напомним, что Яремчук в нынешнем сезоне забил 17 голов в 30 матчах и недавно подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Тransfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Также отметим, что сейчас "Гент" в чемпионате Бельгии идет на 3-м месте.