  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Воронин: Нахожусь на связи с московским Динамо. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь клубу
В тренде

Воронин: Нахожусь на связи с московским Динамо. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь клубу

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец не прочь поработать в московском Динамо

Воронин: Нахожусь на связи с московским Динамо. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь клубу
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о возможном сотрудничестве с московским "Динамо", за которое он выступал с 2010 по 2014 год.

- Чем сейчас занимаетесь?

– В принципе ничем, от футбола отошел. Больше времени посвящаю своей семье, детям. Были разговоры с московским "Динамо", не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем.

Летом меня очень сильно хотел в своем штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь "бело-голубым".

- Перестановки в тренерском штабе столичного клуба никак не сказались на перспективе поработать в "Динамо"? Все же к себе вас звал Хохлов.

– Нет. Но сейчас не идет разговор о том, чтобы я работал в "Динамо" в качестве тренера. Последний раз когда летал в Москву, Хохлова уже не было в команде.

Встречался с руководством "бело-голубых", разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведет. Есть различные варианты.

- "Динамо" сейчас ищет себе спортивного директора, делая основной упор на то, чтобы он был иностранцем. Вы как раз подходите под заданный параметр.

– Мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам то, о чем конкретно мы разговариваем с клубом. Да, они ищут опытного спортивного директора, который помог бы "Динамо" выйти на новый уровень.

Но я в данной сфере не работал никогда – ну кроме тренировок любительского клуба. Это интересная должность, так как задачи стоят очень амбициозные.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Воронин Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
news.ru

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
16.01.2020 в 21:46
Обычная одесская тварь...Одни твари трявят людей гнилой рыбой на Привозе, а этот изоаилевый сын травит мозги украинцам по спорту...Сучара торчала в Германии лет 10 ...но этого упыря тянет на родину дедов,которые служили в НКВД, убивая сотнями тысяч русских.украинцев,грузин и других наций...
Ответить
+2
-1
avatar
mafan (Рівне)
16.01.2020 в 21:08
І шо, тобі чи твоїй жіночці полегшає в Москві?) Якщо це не піарщина твоїх агентів, тоді, Андрію будь ти далеко-далеко на дальному схоаді. І не кажи, що ти виступав за зб.України... Бо твоя друга половнка або ти - або скотиняки московські, бо ж хочеш виступати за Дінама Масква, або - хто ви, де ви, заберіть свої гроші й не витикайтеся, гадьониши
Ответить
+3
-1
kampodua (Київ)
16.01.2020 в 21:01
Кто это?
Ответить
+2
-3
Arsenals (Днепр)
16.01.2020 в 21:56
Дерево
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...