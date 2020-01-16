Воронин: Нахожусь на связи с московским Динамо. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь клубу

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о возможном сотрудничестве с московским "Динамо", за которое он выступал с 2010 по 2014 год.

- Чем сейчас занимаетесь?

– В принципе ничем, от футбола отошел. Больше времени посвящаю своей семье, детям. Были разговоры с московским "Динамо", не исключено, что у нас получится какое-нибудь сотрудничество в будущем.

Летом меня очень сильно хотел в своем штабе видеть Дима Хохлов, но по некоторым личным причинам этого не произошло. Тем не менее я нахожусь на связи с клубом, мы общаемся. Не исключаю, что в будущем я еще пригожусь "бело-голубым".

- Перестановки в тренерском штабе столичного клуба никак не сказались на перспективе поработать в "Динамо"? Все же к себе вас звал Хохлов.

– Нет. Но сейчас не идет разговор о том, чтобы я работал в "Динамо" в качестве тренера. Последний раз когда летал в Москву, Хохлова уже не было в команде.

Встречался с руководством "бело-голубых", разговаривали на разные темы. У нас сложились неплохие отношения. Посмотрим, к чему это приведет. Есть различные варианты.

- "Динамо" сейчас ищет себе спортивного директора, делая основной упор на то, чтобы он был иностранцем. Вы как раз подходите под заданный параметр.

– Мне было бы интересно поработать в этом направлении, но я не буду рассказывать вам то, о чем конкретно мы разговариваем с клубом. Да, они ищут опытного спортивного директора, который помог бы "Динамо" выйти на новый уровень.

Но я в данной сфере не работал никогда – ну кроме тренировок любительского клуба. Это интересная должность, так как задачи стоят очень амбициозные.