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Сабо: Ярмоленко в Германии и в Англии просто замучили. Ему нужно возвращаться в Украину

Наши за границей
(1 голосов)

Специалист считает, что в Украине у Андрея будет постоянная игровая практика

Сабо: Ярмоленко в Германии и в Англии просто замучили. Ему нужно возвращаться в Украину
Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно перспектив Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме".

"Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили — то он играет, то не играет. А футболист должен играть.

Ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле" не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон! Футболист должен играть — тогда он будет расти. Если он будет сидеть на скамейке — ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти", - сказал Сабо.

Отметим, что сейчас Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, его возвращение в общую группу ожидается 1 февраля.

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В статье: Андрей Ярмоленко Йожеф Сабо Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
16.01.2020 в 21:47
Может и так......
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