Витебск просматривает экс-хавбека Руха
Максим Каленчук может продолжить карьеру в Беларуси
Белорусский "Витебск" просматривает 30-летнего украинского хавбека Максима Каленчука.
Клуб сообщил, что украинец прибыл на предсезонный сбор команды.
Напомним, что ранее Каленчук выступал за "Рух", который покинул в декабре, однако в этом сезоне не сыграл за львовян из за долгого восстановления после травмы.
Также отметим, что "Витебск" в сезоне 2019 года финишировал 13-м в чемпионате Беларуси.
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