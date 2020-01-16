Витебск просматривает экс-хавбека Руха

Белорусский "Витебск" просматривает 30-летнего украинского хавбека Максима Каленчука.

Клуб сообщил, что украинец прибыл на предсезонный сбор команды.

Напомним, что ранее Каленчук выступал за "Рух", который покинул в декабре, однако в этом сезоне не сыграл за львовян из за долгого восстановления после травмы.

Также отметим, что "Витебск" в сезоне 2019 года финишировал 13-м в чемпионате Беларуси.