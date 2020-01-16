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Лунин выйдет в стартовом составе Овьедо на матч с Альмерией

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(2 голосов)

С корабля на бал

Лунин выйдет в стартовом составе Овьедо на матч с Альмерией
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который на неделе перешел в "Овьедо" на правах аренды, выйдет в стартовом составе своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против "Алмерии".

Поединок начнется в 22:00.

Напомним, что "Овьедо" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.

Также отметим, что первую часть сезона украинский вратарь провел в аренде в "Вальядолиде", где сыграл только два матча в Кубке Испании.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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Tenma7 (Чернигов)
16.01.2020 в 21:26
Удачи, Андрей. Все в твоих руках!
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0
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Барселиниус (землянин)
16.01.2020 в 21:08
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0
0
kampodua (Київ)
16.01.2020 в 21:07
Удачи!
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+1
0

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