Лунин выйдет в стартовом составе Овьедо на матч с Альмерией
С корабля на бал
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который на неделе перешел в "Овьедо" на правах аренды, выйдет в стартовом составе своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против "Алмерии".
Поединок начнется в 22:00.
Напомним, что "Овьедо" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.
Также отметим, что первую часть сезона украинский вратарь провел в аренде в "Вальядолиде", где сыграл только два матча в Кубке Испании.
Estos son los nuestros para hoy... (21:00h) #AlmeríaRealOviedo #VamosOviedo pic.twitter.com/Wj49vjZmrd— Real Oviedo (@RealOviedo) January 16, 2020
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Комментарии (3)
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Tenma7 (Чернигов)
16.01.2020 в 21:26
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Барселиниус (землянин)
16.01.2020 в 21:08
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kampodua (Київ)
16.01.2020 в 21:07
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