Лунин выйдет в стартовом составе Овьедо на матч с Альмерией

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который на неделе перешел в "Овьедо" на правах аренды, выйдет в стартовом составе своей новой команды на матч 23-го тура Сегунды против "Алмерии".

Поединок начнется в 22:00.

Напомним, что "Овьедо" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.

Также отметим, что первую часть сезона украинский вратарь провел в аренде в "Вальядолиде", где сыграл только два матча в Кубке Испании.