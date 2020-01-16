Левченко: Переход Лунина в Реал нельзя назвать ошибкой. Отказаться от Реала было бы глупо

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход голкипера Андрея Лунина в "Овьедо".

- "Овьедо" находится не в лучшем положении, в конце турнирной таблицы. Команда играет не в самый лучший футбол и не ставит серьезных задач - это пугает. Поэтому переход из Ла Лиги в Сегунду для многих будет расценен, как шаг назад. Но для Лунина самое важное сейчас - играть. Ему нужно как можно больше провести минут на футбольном поле. Да, отсутствие игровой практики может серьезно сказаться на Лунине и команде. Но я надеюсь, что Андрей ментально сильный парень и выдержит первые дни и недели, чтобы не сломаться и завоевать место в основном составе. Хотя у него будут довольно серьезные конкуренты. К примеру, Шампань - очень опытный вратарь.

- Переход Лунина в "Овьедо" - плюс для Украины перед Евро-2020.

- Если Лунин стабильно будет играть, в выигрыше окажутся все. И он, и национальная команда. Потому что без игровой практики никакой тренер не будет рассматривать твою кандидатуру на место основного голкипера. Сейчас Андрей Пятов является неоспоримым лидером сборной Украины. Но сколько еще лет Пятов продержится на высоком уровне? А кто после него - Бойко, Панькив, Лунин? Вот такая интересная дилемма у нас.

- Были слухи, что Лунин может продолжить карьеру в Бельгии. Что лучше: Сегунда или Бельгия?

- Чемпионат Бельгии - это лига, которая воспитывает хороших игроков. Но и Сегунда довольно таки сильна. Есть, как проходные матчи, так и настоящие "зарубы". Сам иногда смотрю поединки Сегунды. Если говорить глобально, то для Лунина - самое важное играть в футбол: и не важно в Сегунде или Бельгии. Хотя, условно, в высшем дивизионе Бельгии или Голландии ты борешься за более важные цели.

- Может, если бы Лунин перешел в клуб "попроще", не было бы сплошных аренд.

- Нельзя назвать ошибкой переход в "Реал". Отказаться от "Реала" было бы глупо. Это сумасшедший трансфер. Я думаю, Андрей сразу знал, что будет сложно завоевать место основного голкипера в "Реале". Да, можно говорить, что ему не дали шансов, было много подводных камней. Но опять таки, на мировой арене Лунин еще не такой известный футболист и для него сейчас важно доказать, что он перспективный и может играть на самом высшем уровне. Ему сейчас нужно показать и доказать, что это не футболист-однодневка, который играл лишь в чемпионате Украины. Надеюсь, в "Овьедо" ему тренер даст достаточно шансов проявить себя. Ведь как бы ты не тренировался, футбол - это игра. И в игре нужно доказывать свои лучшие стороны. Даже если будут ошибки, не обращать на это внимание. И психологическая яма может быть. Ведь когда ты не играешь, у тебя фокус и внимание расплываются. Главное для Андрея набраться терпения, выдержки и на многие вещи реагировать более спокойно, постараться больше игр провести на ноль. Все понимают, что Лунин - хороший вратарь, у него должно быть реально хорошее будущее, при том условии, что он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных.