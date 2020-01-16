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Девич вернулся в азербайджанский Сабах

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Марко еще поиграет

Девич вернулся в азербайджанский Сабах
Новина українською

Экс-форвард сборной Украины, 36-летний Марко Девич вернулся в азербайджанский "Сабах", за который выступал в минувшем сезоне.

Как сообщает офицалльный сайт "Сабаха", футболист подписал с клубом контракт до конца поточного сезона.

Напомним, что последним клубом сербского украинца был "Важдовац", который он покинул в декабре.

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В статье: Марко Девич Сабах (Баку)
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