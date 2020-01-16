Экс-форвард сборной Украины, 36-летний Марко Девич вернулся в азербайджанский "Сабах", за который выступал в минувшем сезоне.

Как сообщает офицалльный сайт "Сабаха", футболист подписал с клубом контракт до конца поточного сезона.

Напомним, что последним клубом сербского украинца был "Важдовац", который он покинул в декабре.