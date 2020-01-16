Девич вернулся в азербайджанский Сабах
Марко еще поиграет
Экс-форвард сборной Украины, 36-летний Марко Девич вернулся в азербайджанский "Сабах", за который выступал в минувшем сезоне.
Как сообщает офицалльный сайт "Сабаха", футболист подписал с клубом контракт до конца поточного сезона.
Напомним, что последним клубом сербского украинца был "Важдовац", который он покинул в декабре.
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