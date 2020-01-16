Лунин пропустил в дебютном матче за Овьедо после глупой ошибки

Андрея Лунина бросили в бой по принципу "с места в карьер" и подставили под "обстрел". "Альмерия" выглядела на голову сильнее "Овьедо" и не пропустить в такой игре было почти нереально.

В первом тайме Андрей еще продержался, действовал в целом уверенно, однажды эффектно вытащил мяч из-под дальней стойки. Но после перерыва пошли "привозы". Сначала Алехандро Аррибас небрежно сыграл против оппонента в штрафной зоне и "привез" пенальти ". Нуньес пробил без шансов для Андрея.

А затем сам Лунин на пару с тем же Алехандро совершили что-то несуразное – и как следствие такой досадный гол. Есть ли здесь вина Лунина? Да, положа руку на сердце, признаем – прямая. Смотрим.

"Овьедо" в итоге проиграл 0:2.