Дебют сложно назвать удачным. Видеообзор первой игры Лунина за Овьедо

Андрей Лунин только на днях присоединился к "Овьедо", однако сразу же получил место не только в заявке, но и в стартовом составе команды. Украинец был призван помочь аутсайдеру на поле одной из сильнейших команд Сегунды, однако с задачей не справился.

Пропустил с пенальти, а затем, что хуже всего, стал антигероем эпизода со вторым пропущенным мячом. Неудачно сыграл защитник "Овьедо", но Лунин вышел далеко за пределы штрафной зоны и ничего не сделал – дал возможность сопернику поразить пустую рамку.

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Сегунды "Альмерия" - "Овьедо".

Сегунда. 23-й тур

"Альмерия" - "Овьедо" 2:0

Голы: Дарвин Нуньес 62 (пен.), Дарвин Нуньес 73