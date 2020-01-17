Дебют сложно назвать удачным. Видеообзор первой игры Лунина за Овьедо
Альмерия - Овьедо ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.01.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Андрей Лунин только на днях присоединился к "Овьедо", однако сразу же получил место не только в заявке, но и в стартовом составе команды. Украинец был призван помочь аутсайдеру на поле одной из сильнейших команд Сегунды, однако с задачей не справился.
Пропустил с пенальти, а затем, что хуже всего, стал антигероем эпизода со вторым пропущенным мячом. Неудачно сыграл защитник "Овьедо", но Лунин вышел далеко за пределы штрафной зоны и ничего не сделал – дал возможность сопернику поразить пустую рамку.
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Сегунды "Альмерия" - "Овьедо".
Сегунда. 23-й тур
"Альмерия" - "Овьедо" 2:0
Голы: Дарвин Нуньес 62 (пен.), Дарвин Нуньес 73