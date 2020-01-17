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Первая в Турции женщина-президент футбольного клуба оплатила задолженное Артему Кравцу

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Сделала это, в отличие от предшественника

Первая в Турции женщина-президент футбольного клуба оплатила задолженное Артему Кравцу
Новина українською

Турецкий "Кайсериспор" задолжал 550 000 евро украинскомк нападающему Артему Кравцу. Из-за этого долга футболист мог покинуть клуб.

Задолженность (очевидно по зарплате) касалась периода предыдущего президента клуба Хамди Елькумана, за что Артем неоднократно упрекал руководство.

Как сообщает Kayseri haber, сейчас же дошло до того, что Кравец мог вообще покинуть "Кайсериспор".

Улаживать конфликтную ситуацию взялась новая президентка, Берна Гёзбашы, которая была избрана в конце ноября 2019 года и стала первой женщиной-президентом футбольного клуба в Турции.

"Есть сумма, которую нужно заплатить Артему Кравцу. Я решу этот вопрос", - цитирует Fanatik обещание президента "Кайсериспора".

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В итоге клуб по инициативе Берны таки рассчитался с украинцом.

Артем в ответ выразил благодарность как руководству, так и фанатам клуба, которые его поддержали, и отправился на тренировочный сбор команды в Анталию.

"Мы ценим игроков, которые делают нашу команду сильнее. Таких, как Артем Кравец. Он продолжит забивать голы за "Кайсериспор", высказалась госпожа Гёзбашы.

Значну частину цього сезону Артем пропустив через травму спини. Він повернувся до тренувань команди лиш у листопаді, а до гри - у грудні. Відтоді провів 7 матчів, забив 4 голи.

Первая в Турции женщина-президент футбольного клуба оплатила задолженное Артему Кравцу - изображение 1
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В статье: Чемпионат Турции Кайсериспор (Турция)
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