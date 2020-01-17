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Агент рассказал о зарплате Милевского в брестском Динамо

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Как Артем боялся Румынии и как уговорил хавбека от перехода с "Динамо"

Агент рассказал о зарплате Милевского в брестском Динамо
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Агент Милевского Александр Панков сравнил Артема с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

"Когда Милевский вернулся в "Динамо" Брест, была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу.

В итоге ему это удалось и Паша еще сезон отыграл за "Динамо". Получается, что Милевский для "Динамо" Брест, как Стивен Джеррард для Ливерпуля ", - сказал агент.

Также Александр Панков затронул тему заработной платы своего клиента:

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"Цифру, конечно, не назову. Это меньше 500 000 долларов в год. Мы с Артемом, кстати, уже давно работаем без контракта, у нас дружеские отношения. Артем мне не платит, например. Другие платят. С каждым различные договоренности".

Кроме того, агент Милевского вспомнил о румынском этапе карьеры Артема. Панков подчеркнул, что осуществить этот переход было сложно.

"Мне было очень сложно уговорить Артема перейти в "Конкордию". Он не хотел. У него было очень много сомнений. Говорил, что "там до сих пор люди на телегах ездят". Затем прилетели в Бухарест и ему все понравилось".

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Александр Панков
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Источник:
Динамоманія

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