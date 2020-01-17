Костевич: Летом было предложение с хорошего клуба

27-летний украинский латеральной левого фланга польского "Леха" из города Познань Владимир Костевич выступает в команде уже третий год, а недавно прошел отметку в 100 матчей в команде.

В общем в этом сезоне Владимир сыграл за "Лех" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Сейчас в Польше, как и в Украине, зимний перерыв в чемпионате. На этой неделе команда в Познани, игроки сдают различные тесты, а тренировочный сбор состоится в Турции. Уже менее чем через месяц чемпионат Польши возобновится.

"Порой складывается впечатление, что я здесь все время выступаю (улыбается). Ко всему привык, а недавно сыграл за "Лех" сотый поединок", - говорит Владимир.

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За это Костевич получил от клуба приз. Отмечать юбилейные матчи своих футболистов, признается Владимир, в "Лехе" - традиция.

Украинский фланговый защитник отметил, что по опыту выступления в команде он - на третьем месте.

"Почти старожил", - шутит Костевич.

Владимир рассказал, что в летнее межсезонье он имел возможность сменить клуб.

"У меня было предложение от хорошего европейского клуба, но "Лех" не был готов меня отпустить. Пока тема не закрыта, поэтому я не хотел бы называть эту команду", - добавил Владимир.

К слову, контракт с поляками в Костевич закончится уже через год.