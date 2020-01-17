Тренер Овьедо призывает не зацикливаться на ошибке Лунина в матче с Альмерией

Главный тренер "Овьедо" Хави Розада оценил поражение своей команды в матче с "Альмерией" (2:0). Слова наставника приводит пресс-служба клуба.

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"Мы играли в тот футбол, который планировали изначально. Знали, с кем придется столкнуться, но выглядели организованно, Лунина практически не беспокоили. Считаю, что мои подопечные справились с установкой на матч. Не хочу комментировать момент с пенальти – предпочту сосредоточиться на подготовке к следующим поединкам, ведь мы много играем, парням непросто".