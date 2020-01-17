  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Овьедо призывает не зацикливаться на ошибке Лунина в матче с Альмерией
В тренде

Тренер Овьедо призывает не зацикливаться на ошибке Лунина в матче с Альмерией

Наши за границей
(1 голосов)

Верит в ребят и понимает, что им непросто

Тренер Овьедо призывает не зацикливаться на ошибке Лунина в матче с Альмерией
Новина українською

Главный тренер "Овьедо" Хави Розада оценил поражение своей команды в матче с "Альмерией" (2:0). Слова наставника приводит пресс-служба клуба.

Читайте такжеЛунин начинает в Овьедо с двух пропущенных из трех ударов в створ. И с ошибки на выходе

"Мы играли в тот футбол, который планировали изначально. Знали, с кем придется столкнуться, но выглядели организованно, Лунина практически не беспокоили. Считаю, что мои подопечные справились с установкой на матч. Не хочу комментировать момент с пенальти – предпочту сосредоточиться на подготовке к следующим поединкам, ведь мы много играем, парням непросто".

"Да, во втором пропущенном голе мы допустили ошибку, но именно первый ознаменовал собой наше поражение. Игроки – тоже люди, поэтому, я хочу говорить только о хорошем, мы собираемся продолжать упорно трудиться".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Овьедо (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин Хави Розада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...