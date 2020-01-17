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Зубков и Харатин отличились в спарринге Ференцвароша с Кельном

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Зубков и Харатин отличились в спарринге Ференцвароша с Кельном
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Вчера команда Сергея Реброва, венгерский "Ференцварош", во время тренировочного сбора провела товарищеский матч со второй командой немецкого "Кельна" и победила 3:2.

Первый мяч Ференцвароша на 11 минуте забил украинский легионер Игорь Харатин - замкнул подачу головой.

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А на 46 минуте отличился другой украинец - 23-летний Александр Зубков: отобрал мяч у соперника и вишел один на один с вратарем.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков Кёльн тренировочный сбор
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