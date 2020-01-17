Экс-вратарь сборной Украины об ошибке Лунина: Андрею просто не хватает практики

Бывший голкипер донецких "Шахтера" и "Металлурга", а также сборной Украины, а ныне главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал ключевой эпизод в дебютном матче Андрея Лунина за "Реал Овьедо".

"Видимо, произошло недопонимание между ним и защитником. Думаю, это следствие того, что Андрей провел мало времени в новой команде, всего два дня. Когда пошла длинная передача, ему не стоило выходить далеко из ворот, так как защитник просто откатил бы ему мяч назад, и был бы вариант в касание выбить его в сторону атаки. А так он наверняка крикнул своему партнеру: "Я играю". Тот и пропустил ему мяч, в итоге получили гол в свои ворота.

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Хотел сыграть роль центрального защитника, что сейчас часто практикуется вратарями. Но в таких моментах голкипер должен просчитывать все до сантиметра. Дебют получился не лучший. Хорошо, что главный тренер поддержал Андрея, сказав, что не стоит зацикливаться на ошибке Лунина, и это должно помочь ему в дальнейшем. Видно, что нашему вратарю не хватает игровой практики".

Добавим, что "Овьедо" уступил "Альмерии" со счетом 0:2. Первый мяч Лунин пропустил с пенальти. Лунин перешел в "Овьедо" из "Вальядолида", где за полсезона он сыграл всего два матча, в среду и сразу был брошен в бой.