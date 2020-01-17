Костевич пожаловался на польские несчастья в еврокубках из-за Малиновского

Украинский легионер польского "Леха" из Познани 27-летний Владимир Костевич ответил на вопрос о постоянных провалы польских команд в еврокубках.

По мнению Владимира, однозначный ответ на этот вопрос дать трудно.

"Например, два года назад "Лех" попал на "Генк" Руслана Малиновского, который был на ходу, - вспоминает Костевич. - Впоследствии бельгийцы вышли из группы Лиги Европы и стали чемпионами своей страны. Думаю, каждую команду нужно разбирать индивидуально".

Владимир рассказал и о перестройке, которая состоялась летом в его "Лехе".

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"Прошлый сезон у "Леха" вышел, мягко говоря, провальным. Поэтому руководство клуба решило изменить курс. Команду покинули, если не ошибаюсь, 12 футболистов. На их место пришли молодые игроки, которые выступали по арендам.

Начали мы чемпионат неплохо, были в верхней части турнирной таблицы, но молодости свойственна нестабильность, возможно, это и подвело нас в середине чемпионата, но ближе к зимнего перерыва мы снова нашли свою игру, и сейчас от призовой тройки "Лех" отстает всего на четыре очка. Надеюсь, мы хорошо проведем собрание, и весной уже не будем повторять прошлые ошибки", - говорит Костевич.

Конкуренция в нынешнем первенстве Екстраклясы, рассуждает Владимир, очень серьезная.

"В первые два моих сезона в Польше до последнего за золото боролись 4 команды, - вспоминает Костевич. - А прошлый и нынешний чемпионат отличаются тем, что все претенденты на попадание в первую восьмерку имеют шанс завоевать первое место".