Милевский: Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик?

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю.

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"Очень часто задавал себе вопрос, почему употребляют алкоголь все футболисты, но называют алкоголиками только меня и Александра Алиева.

Это немножко бесит и раздражает. Я люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Алкоголики — это люди, которые собирают бутылки по Крещатику. Недавно в переходе видел людей, которые там просто спят, бомжуют. Вот это алкаши. А посмотрите, как я выгляжу. Я похож на алкоголика? Я адекватно разговариваю, адекватно все знаю, адекватно стал чемпионом Беларуси. Я знаю, что мне делать. Я — адекватный человек. Какой я алкоголик? Не хочу даже знать людей, которые так думают и говорят. Конечно, я могу не употреблять алкоголь.

Йожеф Сабо говорил, что в 23.00 обходил все комнаты, но за ночь мы с Алиевым напивались. Нашли мне великого человека. Может, как футболист, но как тренер — не знаю. Можно подумать, мы напивались и не выходили тренироваться. Лучше бы со своими бразильцами и иностранцами порядок наводил, когда был тренером. Иностранцы тоже с таким перегаром приходили, а им никто и слова не говорил. В лифте с ними едешь — ничего себе. Я не хочу называть фамилии. За ними никто не следил, они были неприкасаемые. Конечно, меня это обижало, это неприятно было. Почему за кем-то следят, а за кем-то — не следят. Давайте за всеми следите. За одними проследили чуть ли не с базы до Киева, по всему городу за тобой кружат, только меняются эти машины — то белая, то зеленая. Конечно, я это выкупал. А другие сидели себе в ресторане с вином и сигарой.

Я не помню, чтоб я не стоял на ногах или падал. Поэтому не приятно это слово. Пошли они все нахер, честно. Мы с Алиевым были настолько сильными футболистами, что могли приехать на тренировку в посленочном состоянии, но всех трезвых обыгрывали в этом "Динамо-2". Вдвоем играли в стенку, Алиев забивал, куда бы мы не приехали. Мы же с "Динамо-2" первое место занимали. Мы футбол очень любили, я его до сих пор люблю. Как можно говорить, что гулянки нам были важнее.

В Европе пацаны выпили, даму забрали, и никто ничего не говорит. Папарацци пофоткали, вышли статьи, там Руни условный пьяный сидит. Ну и что? Пошумели день-два, он что, теперь алкоголик? Смешно", — сказал Милевский.