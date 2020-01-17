СМИ: Украинские бизнесмены могут купить клуб Первой польской лиги

В пятницу 17 январе в польском городе Новы-Сонч должна была состояться встреча делегации украинских бизнесменов и руководства города.

Стороны должны были обсудить возможную покупку местного клуба "Сандеция", который выступает в польской Первой лиге.

Как сообщает Gazeta Krakowska, речь идет о неназванных украинских и российских бизнесменах, которым также принадлежит один из клубов УПЛ.

Также источник утверждает, что данная встреча была организована главой комитета национальных команд УАФ Мироном Маркевичем.

Напомним, что на данный момент "Сандеция" занимает 12-е место в чемпионате польской Первой лиги (второй дивизион).