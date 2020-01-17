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Лунин: Извиняюсь за ошибку в матче с Алмерией. Ошибки помогают расти

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец пообщался с прессой и болельщиками

Лунин: Извиняюсь за ошибку в матче с Алмерией. Ошибки помогают расти
Новина українською

"Овьедо" провел официальную презентацию арендованного у "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина, на которой с небольшой речью выступил сам игрок.

"Мы постараемся выиграть следующую игру. Я знаю, что у клуба большие амбиции, я благодарен, что они выбрали меня. Я решил перейти в "Овьедо", потому что я хочу расти вместе с командой. Я хочу играть, побеждать с командой, работать и совершенствоваться.

Я извиняюсь за вчерашнюю ошибку. Ошибки помогают расти. Сегунда очень похожа на Примеру, здесь все команды конкурентоспособны. Партнеры по команде очень хороши, они мне очень помогают. Надеюсь, что в конце сезона мы будем высоко в турнирной таблице", — сказал Лунин.

Напомним, что аренда 20-летнего украинца рассчитана до конца текущего сезона.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
Твиттер Овьедо

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