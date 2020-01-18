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Яремчук пропустит игру против Мускрона из-за проблем с ахиллом

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Украинец продолжит восстановление

Яремчук пропустит игру против Мускрона из-за проблем с ахиллом
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Главный тренер "Гента" Йесс Торуп прокомментировал физическое состояние Романа Яремчука.

"Яремчук всё ещё не тренируется. Мы предоставили ему отдых во время зимнего перерыва. Романа беспокоит ахилловое сухожилие.

В 2019 году Яремчук провел 40 матчей. Невероятная нагрузка! Мы внимательно следим за его здоровьем и в ближайшие дни определим, может ли он вернутся к тренировкам.

Роман желает приносить пользу команде. Играть и забивать. Но нужно думать о будущем. Он будет необходим нам в плей-офф. Плюс, он очень хочет поехать со сборной Украины на Евро-2020", – цитирует наставника официальный сайт клуба.

В этом сезоне Роман Яремчук отметился 17 голами и 4 ассистами в 30 матчах за "Гент".

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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