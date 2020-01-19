Рыбка ждёт предложений от украинских клубов

Вратарь "Сабаила" Александр Рыбка дал понять, что хотел бы вернуться в Украину.

"Тут играю, получаю практику. Но если будет клуб, который захочет меня пригласить – рассмотрю это предложение. В гостях хорошо, но дома лучше. Мне в "Сабаиле" комфортно, все устраивает, но хочется быть ближе к семье", – сказал Рыбка в эфире "Футбол News".