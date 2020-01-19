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Петряк забил в ворота Штутгарта. ВИДЕО

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Иван напомнил, что умеет действовать весьма эффектно

Петряк забил в ворота Штутгарта. ВИДЕО
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Переход из "Ференцвароша" в "МОЛ Фехервар" не стал переломным для Ивана Петряка. Наоборот - скандал, сопровождавший трансфер, похоже, поколебал уверенность игрока. Впрочем, его до сих пор считают потенциально одним из самых ярких игроков чемпионата Венгрии. Это он доказал в контрольном поединке его команды с "Штутгартом". Иван эффектно разобрался в эпизоде – он подсек мяч над голкипером с довольно непростого положения. Гол, правда, был слабым утешением для венгров - "Фехервар" уступил со счетом 1:3.

Добавим, что на зимний перерыв команда Петряк пошла на втором месте, отставая от лидера - "Ференцвароша" Сергея Реброва - на четыре очка.

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В статье: Иван Петряк Штутгарт МОЛ Фехервар
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