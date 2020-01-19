Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы ахилла – СМИ
Неутешительные новости
Форвард сборной Украины Роман Яремчук может пропустить 2-3 месяца из-за травмы ахиллового сухожилия.
По информации бельгийского издания HLN, нападающий "Гента" сегодня предстоит перенести операцию на травмированной ноги. Сроки восстановления – 2-3 месяца.
В этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.
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Комментарии (2)
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palmotron (Бровари)
19.01.2020 в 13:48
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sermor (Днепродзержинск)
19.01.2020 в 13:20
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