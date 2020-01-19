Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы ахилла – СМИ

Какая-то не хорошая тенденция, Зинченко даже в заявку перестал попадать, Ярмоленко тоже не все гладко, Коноплянка тоже стабильно не играет, еще теперь и Яремчук выбыл на длительный срок и это все когда до Евро осталось всего ничего((((