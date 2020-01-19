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Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы ахилла – СМИ

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Неутешительные новости

Яремчук пропустит 2-3 месяца из-за травмы ахилла – СМИ
UA-Футбол
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук может пропустить 2-3 месяца из-за травмы ахиллового сухожилия.

По информации бельгийского издания HLN, нападающий "Гента" сегодня предстоит перенести операцию на травмированной ноги. Сроки восстановления – 2-3 месяца.

В этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Комментарии (2)
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palmotron (Бровари)
19.01.2020 в 13:48
Йоба-боба:(
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sermor (Днепродзержинск)
19.01.2020 в 13:20
Какая-то не хорошая тенденция, Зинченко даже в заявку перестал попадать, Ярмоленко тоже не все гладко, Коноплянка тоже стабильно не играет, еще теперь и Яремчук выбыл на длительный срок и это все когда до Евро осталось всего ничего((((
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