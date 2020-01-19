Лунин в старте на матч Сегунды против Уэски
Андрей выйдет с первых минут в составе "Овьедо"
Сегодня в рамках 24-го тура Сегунды "Овьедо" примет "Уэску".
Голкипер хозяев Андрей Лунин выйдет на этот матч в стартовом составе. Эта игра станет для украинского вратаря 2-й в испанской Сегунде.
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19.01.2020 в 19:15
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