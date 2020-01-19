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Лунин в старте на матч Сегунды против Уэски

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(1 голосов)

Андрей выйдет с первых минут в составе "Овьедо"

Лунин в старте на матч Сегунды против Уэски
Новина українською

Сегодня в рамках 24-го тура Сегунды "Овьедо" примет "Уэску".

Голкипер хозяев Андрей Лунин выйдет на этот матч в стартовом составе. Эта игра станет для украинского вратаря 2-й в испанской Сегунде.

Лунин в старте на матч Сегунды против Уэски - изображение 1

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В статье: Сегунда Уэска (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
19.01.2020 в 19:15
Это хорошо. Главное, чтоб больше без файлов. Пора набирать кондиции.
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