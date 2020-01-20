Селезнев отметился забитым мячем за Бурсаспор. ВИДЕО

В рамках 18-го тура Первой лиги Турции "Бурсаспор" победил "Карагюмрюк" со счетом 2:1.

Форвард хозяев Евгений Селезнев открыл счет в этом матче. Украинский нападающий поразил ворота соперника на 9-й минуте матча, эффектно приняв мяч и пробив слета.

Этот гол стал 8-м для 34-летнего украинца в нынешнем сезоне. В текущей кампании Селезнев принял участие в 17 матчах. "Бурсаспор" в данный момент занимает третье место.