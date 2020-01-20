Селезнев отметился забитым мячем за Бурсаспор. ВИДЕО
Евгений открыл счет в матче против "Карагюмрюк"
В рамках 18-го тура Первой лиги Турции "Бурсаспор" победил "Карагюмрюк" со счетом 2:1.
Форвард хозяев Евгений Селезнев открыл счет в этом матче. Украинский нападающий поразил ворота соперника на 9-й минуте матча, эффектно приняв мяч и пробив слета.
Этот гол стал 8-м для 34-летнего украинца в нынешнем сезоне. В текущей кампании Селезнев принял участие в 17 матчах. "Бурсаспор" в данный момент занимает третье место.
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19.01.2020 в 20:05
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