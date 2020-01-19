Овьедо Лунина на характере ушел от поражения. У украинца не пропустить шансов не было

В течение недели Лунин сыграл за "Овьедо" столько же матчей, сколько за "Вальядолид" на протяжении половины сезона. То, что украинец получает практику – уже хорошо, но то, что "Овьедо" демонстрирует низкую конкурентоспособность – плохо.

Хотя сегодня аутсайдер Сегунды ушел от поражения в матче с "Уэской", которая претендует на повышение в классе. На протяжении первого тайма гости наседали на ворота Лунина, но без обильного потока острых моментов. Несколько раз Андрей сыграл на выходе, однажды отпасовал мяч партнеру головой, потом поймал снаряд в руки после легкого удара.

Но во втором тайме "Уэска" продолжила поиск успеха и была награждена. После подачи углового Хосе Са классно пробил головой, Лунин классно отбил, но Вальдеррама без шансов для вратаря сыграл на добивании.

Далее атаковал только "Овьедо", потому как соперник сознательно отдал мяч. Атаковал и забил. Но не тогда, когда Лунин пришел в чужую штрафною на подачу стандарта. Позже, в последней контратаке. У Лунина, как и у его партнеров, будут положительные эмоции.

Сегунда. 24-й тур

"Овьедо" - "Уэска" 1:1

Голы: Ибрагима Бальде 90+7 - Эугени Вальдеррама 54