Лунин - самый дорогой вратарь испанской Сегунды
И самый дорогой игрок Овьедо
20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин в клубном футболе стал самым дорогим вратарем испанской Сегунды.
Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3 млн евро.
По этому показателю на одном уровне с Андреем находится 26-летний голкипер "Райо Вальекано" македонец Столе Димитриевски.
А вот в "Овьедо" ближайшим преследователем Андрея Лунина является полузащитник Хоэль Барсенас. Его Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.
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