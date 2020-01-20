Лунин - самый дорогой вратарь испанской Сегунды

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин в клубном футболе стал самым дорогим вратарем испанской Сегунды.

Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3 млн евро.

По этому показателю на одном уровне с Андреем находится 26-летний голкипер "Райо Вальекано" македонец Столе Димитриевски.

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А вот в "Овьедо" ближайшим преследователем Андрея Лунина является полузащитник Хоэль Барсенас. Его Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.