Тренер Гента: Яремчук пропустит несколько месяцев. Нам нужно искать решение, как играть без него

Главный тренер "Гента" Йосс Торуп рассказал о травме украинского форварда Романа Яремчука, который пропустит ориентировочно 2-3 месяца.

"Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле не стоит спешить и форсировать восстановление.

Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа", - сказал Торуп в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.