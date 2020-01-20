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Тренер Гента: Яремчук пропустит несколько месяцев. Нам нужно искать решение, как играть без него

Наши за границей
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Тренер подтвердил серьезную травму форварда сборной Украины

Тренер Гента: Яремчук пропустит несколько месяцев. Нам нужно искать решение, как играть без него
Новина українською

Главный тренер "Гента" Йосс Торуп рассказал о травме украинского форварда Романа Яремчука, который пропустит ориентировочно 2-3 месяца.

"Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле не стоит спешить и форсировать восстановление.

Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа", - сказал Торуп в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.

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В статье: Роман Яремчук Гент Йесс Торуп
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