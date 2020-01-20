Тренер Гента: Яремчук пропустит несколько месяцев. Нам нужно искать решение, как играть без него
Тренер подтвердил серьезную травму форварда сборной Украины
Главный тренер "Гента" Йосс Торуп рассказал о травме украинского форварда Романа Яремчука, который пропустит ориентировочно 2-3 месяца.
"Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле не стоит спешить и форсировать восстановление.
Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа", - сказал Торуп в комментарии официальному сайту клуба.
Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.
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