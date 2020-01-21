Девич: Стараюсь набрать оптимальную форму. Надеюсь, сил хватит

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич прокомментировал свое возвращение в азербайджанский "Сабах".

- Ваше возвращение оказалось довольно неожиданным. Как вы прокомментируете второй приход в "Сабах"?

- Можно сказать, я из "Сабаха" никуда не уходил.

- Сильно ли изменилась команда за время вашего отсутствия?

- В принципе, есть некоторые изменения. Но костяк команды сохранился.

- "Сабах" не самым лучшим образом провел первую половину сезона. Что будет дальше?

- Постараемся вторую половину провести гораздо лучше, чем первую.

- 36-летнему Девичу будет под силам помочь команде?

- Надеюсь, что сил хватит.

- В какой форме вы сейчас находитесь?

- Пока стараюсь набрать оптимальную форму.

- Удастся сработаться с хорватским главным тренером команды Желько Сопичем?

- Тут никаких проблем не должно быть. Мы быстро нашли общий язык.