Девич: Стараюсь набрать оптимальную форму. Надеюсь, сил хватит
Марко еще поиграет
Экс-форвард сборной Украины Марко Девич прокомментировал свое возвращение в азербайджанский "Сабах".
- Ваше возвращение оказалось довольно неожиданным. Как вы прокомментируете второй приход в "Сабах"?
- Можно сказать, я из "Сабаха" никуда не уходил.
- Сильно ли изменилась команда за время вашего отсутствия?
- В принципе, есть некоторые изменения. Но костяк команды сохранился.
- "Сабах" не самым лучшим образом провел первую половину сезона. Что будет дальше?
- Постараемся вторую половину провести гораздо лучше, чем первую.
- 36-летнему Девичу будет под силам помочь команде?
- Надеюсь, что сил хватит.
- В какой форме вы сейчас находитесь?
- Пока стараюсь набрать оптимальную форму.
- Удастся сработаться с хорватским главным тренером команды Желько Сопичем?
- Тут никаких проблем не должно быть. Мы быстро нашли общий язык.