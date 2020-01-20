Аталанта - СПАЛ. Малиновский снова в запасе
Третий тур подряд
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на матч 20-го тура Серии А против "СПАЛа".
Украинец уже третий тур чемпионата подряд начал поединок на скамейке запасных.
Напомним, что всего в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 23 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.
???? Così in campo dall’inizio!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 20, 2020
???? Team news here!#AtalantaSpal #SerieATIM#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/DZQRt8yl37
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