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Аталанта - СПАЛ. Малиновский снова в запасе

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(1 голосов)

Третий тур подряд

Аталанта - СПАЛ. Малиновский снова в запасе
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на матч 20-го тура Серии А против "СПАЛа".

Украинец уже третий тур чемпионата подряд начал поединок на скамейке запасных.

Напомним, что всего в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 23 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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