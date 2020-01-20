Аталанта - СПАЛ. Малиновский снова в запасе

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не попал в стартовый состав своей команды на матч 20-го тура Серии А против "СПАЛа".

Украинец уже третий тур чемпионата подряд начал поединок на скамейке запасных.

Напомним, что всего в нынешнем сезоне на счету Малиновского 3 гола и 2 ассиста в 23 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.