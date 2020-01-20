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Ризеспор с Морозюком и Гармашем обыграл Генчлербирлиги

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(2 голосов)

Оба украинца вышли в старте

Ризеспор с Морозюком и Гармашем обыграл Генчлербирлиги
Новина українською

"Ризеспор" украинцев Николая Морозюка и Денис Гармаш сыграл матч 18-го тура чемпионата Турции против "Генчлербирлиги".

Оба украинца вышли в стартовом составе, при этом Морозюк провел все 90 минут, а Гармаш был заменен на 65-й минуте.

Ну и в итоге, "Ризеспор" победил со счетом 2:0 и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, что сегодня турецкий клуб объявил о подписании третьего украинца – форварда "Шахтера" Андрея Борячука.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Генчлербирлиги (Анкара) Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
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