Ризеспор с Морозюком и Гармашем обыграл Генчлербирлиги
Оба украинца вышли в старте
"Ризеспор" украинцев Николая Морозюка и Денис Гармаш сыграл матч 18-го тура чемпионата Турции против "Генчлербирлиги".
Оба украинца вышли в стартовом составе, при этом Морозюк провел все 90 минут, а Гармаш был заменен на 65-й минуте.
Ну и в итоге, "Ризеспор" победил со счетом 2:0 и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.
Напомним, что сегодня турецкий клуб объявил о подписании третьего украинца – форварда "Шахтера" Андрея Борячука.
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