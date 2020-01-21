Малиновский сыграл 38 минут в злополучном матче Аталанты с аутсайдером Серии А

В заключительном поединке 20-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского на своем поле сенсационно уступила аутсайдеру чемпионата сожгите - 1:2.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вступил в игру на 59-й минуте - вышел вместо Папу Гомеса.

Сейчас, имея в активе 35 пунктов, "Аталанта" занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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Добавим, что в этом сезоне Руслан Малиновский провел в составе своего бергамского клуба 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные пасы.