Малиновский сыграл 38 минут в злополучном матче Аталанты с аутсайдером Серии А
Уступили
В заключительном поединке 20-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского на своем поле сенсационно уступила аутсайдеру чемпионата сожгите - 1:2.
Украинец начал матч на скамейке запасных и вступил в игру на 59-й минуте - вышел вместо Папу Гомеса.
Сейчас, имея в активе 35 пунктов, "Аталанта" занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Руслан Малиновский провел в составе своего бергамского клуба 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные пасы.
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Источник:УАФ
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