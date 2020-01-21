Украинец попал в сборную тура Сегунды

22-летний украинский левый защитник испанского "Луго" Василий Кравец попал в сборную 24 тура Сегунды по версии газеты Marca.

Это был дебютный выход Василия в основе команды после возвращения в "Луго" из "Леганеса".

Украинский латераль сыграл 72 минуты и бы заменен.

"Кравец устроил замечательный спектакль и вместе с автором голов Кристианом Эррерой они "убили" "Альбасете" на "Анхой Карро", - пишет издание об игре украинца.

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В сборной тура по версии Marca Кравец стал единственным защитником-легионером и одним из трех иностранцев вместе с уругвайцем Дарвином Нуньезом и японцем Гаку.