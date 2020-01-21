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Морозюк - один из лучших на поле в матче с Генчлербирлиги

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Морозюк - один из лучших на поле в матче с Генчлербирлиги
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32-летний украинский правый защитник турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк получил одну из самых высоких оценок от WhoScored из игроков обеих команд за вчерашний матч турецкой суперлиги с "Генчлербирлиги" - 7.5.

Больше - только у автора двух голов нападающего Милана Шкоды (8.5).

На счету экс-игрока киевского "Динамо" 87% точных передач (47 из 54), 1 ключевая передача, 1 выигранный дриблинг, 2 победы в верховьях дуэлях, 1 успешный отбор мяча, 1 вынос, 3 перехвата, поданный угловой, 1 удар в створ ворот. Еще дважды у Николая соперники отбирали мяч и однажды он сфолил.

Читайте такжеРизеспор с Морозюком и Гармашем обыграл Генчлербирлиги

В новобранца "Ризеспора" Дениса Гармаша, замененного на 65 минуте, оценка 6.47.

Он нанес 3 ударов (все - мимо), у него 35 касаний к мячу с точностью передач 68% (22 - точные, 15 - брак), 1 успешный дриблинг и 1 выиграна верховая дуэль. Гармаш дважды фолил, 1 раз успешно отобрал мяч и однажды его обыграли в результате дриблинга.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Чемпионат Турции Генчлербирлиги (Анкара) Ризеспор (Ризе)
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