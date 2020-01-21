Герой футбольного дня. Андрей Борячук

Украинский чемпионат по усредненному уровню вряд ли существенно сильнее турецкого. Но и не слабее, о чем свидетельствует картина Таблицы коэффициентов, где турки не могут нас обойти даже при нашем кризисе. Поэтому переход в турецкий середняк с аутсайдерскими наклонностями нельзя называть шагом вперед.

Хотя все зависит от того, под каким углом ситуацию рассматривать. Если сравнивать с каденцией в "Шахтере" – то это, безусловно, шаг назад; если сравнивать с другими реальными вариантами продолжения карьеры – то, наверное, это не самый плохой вектор развития будущего. Ведь Андрею Борячуку очень не хотелось выступать за "Мариуполь", куда "Шахтер" уже отправлял его в аренду и куда пытался отправить еще раз.

Собственно, после двухлетней каденции в "Мариуполе" (с лета 2017-го до лета 2019-го, 15 голов в 47-и матчах) и после отказа Борячука продолжить сотрудничество с дружественным "Шахтеру" клубом, между Андреем и главным тренером мариупольцев пробежала черная кошка. И даже не одна. "Борячук – особый случай, это космонавт. Но ему нужно разобраться в себе, чего он хочет. Данные у него, как у футболиста – просто сумасшедшие. Он должен понять, чего он хочет – быть рядом с кем-то, или в футбол играть, или просто сидеть без игровой практики. Если в ближайшее время не прибавится у него маргарина в голове, то будет проблема", - сказал Александр Бабич, намекая на то, что просиживание штанов в глубоком резерве "Шахтера" – путь в никуда. Но в то же время такие слова исключали возможность возвращения футболиста в "Мариуполь", которая и до того была низкой.

Следовательно, у Борячука оставались лишь варианты с Бельгией, Венгрией и Турцией – те направления, в которых работают агенты Александра. И неудивительно, что Андрея удалось пристроить в "Ризеспоре", где уже играют двое украинцев – Денис Гармаш и Николай Морозюк. Все трое – клиенты компании Шаблия, у которой с "Ризеспором", как и многими другими турецкими командами средней руки, сформировались прекрасные отношения.

Но не факт, что в "Ризеспоре" у Борячука будет достаточно игровой практики. Ведь футболисту, который последние полгода просидел в глубоком резерве, непросто будет выиграть конкуренцию у Марко Шчеповича, Брайана Самудио, Огулчана и Милана Шкоды. Причем, "Ризеспор" обычно играет с одним нападающим.

Борячуку могут помочь навыки игры на фланге, ведь формация 4-2-3-1, которая является ходовой для "Ризеспора", предполагает наличие быстрых игроков атакующего плана на флангах. Но вышеперечисленные футболисты – тоже не без этих навыков, поэтому преимущества у украинца не будет. А оно и хорошо: в "Шахтере" и "Мариуполе" вокруг Борячука сформировалась своеобразная зона комфорта, а здесь придется что-то кому-то доказывать.

Это пойдет только на пользу.