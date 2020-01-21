Украинский форвард попробует свои силы в чемпионате Индонезии
Евгений Будник отправился в экзотическую Азию
Украинский нападающий Евгений Будник продолжит карьеру в клубе "Персита" из города Тангеранг, Индонезия.
Условия соглашения сторон не сообщаются.
Напомним, что осенью 2019 года Будник выступал за команду "Урарту" из Армении, где забил 4 гола в 9 матчах.
Также за свою карьеру 29-летний нападающий успел поиграть за "Арсенал" Харьков, "Металлист", "Ворсклу", "Слован" Либерец, "Сталь" Днепродзержинск, "Динамо" Минск, "Капфенберг" Австрия, "Платаниас" Греция, "Ламию" Греция и "Левадию" Эстония.
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