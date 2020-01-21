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Денис Олейник продлил контракт с финским СИКом

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Денис Олейник продлил контракт с финским СИКом
Новина українською

Украинский полузащитник Денис Олейник, которого сватали в ряд клубов УПЛ, подписал новый контракт с финским клубом СИК. Об этом сообщил сам игрок.

"У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе и из Украины. В финансовом плане они были даже выгоднее того, что мне предложили в СИКе. Тем не менее, после того, как я посоветовался с близкими людьми, выбрал стабильность. Более того, в СИКе мне предложили работу и после окончания карьеры.

В Финляндии я подписал тоже хороший контракт по местным меркам. Но не это стало главным фактором того, чтобы дальше продолжить выступать в СИКе. Я вижу, что команда хорошо укомплектовывается. Пришел новый тренер, который в прошлом чемпионате привел КуПС к золотым медалям. Поэтому планы у нашей команды грандиозные. Я готов к этому вызову", - сказал Олейник.

Напомним, что 32-летний украинец выступает за СИК с лета 2018 года. В 43 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

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В статье: Денис Олейник СИК
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Команда №1

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