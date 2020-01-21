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Борячук: До Шевченко мне расти и расти

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Украинец был представлен прессе и болельщикам Ризеспора

Борячук: До Шевченко мне расти и расти
Новина українською

Турецкий "Ризеспор" подписал контракт с 23-летним форвардом "Шахтера" Андреем Борячуком. Клуб провел пресс-конференцию, на которой украинец пообщался с журналистами.

"Думаю, дело не в количестве украинцев, а в качестве. Главное – качество футболистов. Для меня большой плюс, что в "Ризеспоре" есть украинцы. Это облегчит нам адаптацию. Тем более Морозюк уже долгое время выступает здесь. Он на правах старшего товарища помогает и подсказывает.

Мне приятно находится здесь. В Турции очень приятные, теплые и гостеприимные люди. Приятно, что "Ризеспор" на протяжении определенного времени наблюдал за мной и мы пришли к подписанию контракта. Для меня это огромный плюс. Своей работой я хочу помочь клубу, а клуб – поможет мне.

Сегодня я первый день тренировался в общей группе. Тренер все видит. Думаю, я докажу, что достоин шанса играть в основном составе. То, что я здесь иностранец, считаю, не проблема. Главное своей игрой доказывать, что ты достоин играть.

Думаю ли я о том, что могу быть как Шевченко? Нет. До Шевченко мне в игровом плане расти и расти. Нужно отталкиваться от своей игры и своих сильных качеств", - сказал Борячук.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
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Источник:
sport.ua

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