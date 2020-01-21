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Квашук: Я люблю Украину, но какие-то моменты из прошлых выступлений нагоняют пессимизм

Наши за границей
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Хавбек ждет предложений

Квашук: Я люблю Украину, но какие-то моменты из прошлых выступлений нагоняют пессимизм
Новина українською

Бывший игрок "Гомеля", украинец Виталий Квашук, который в январе покинул белорусский клуб на правах свободного агента, рассказал о планах на дальнейшее развитие карьеры.

— Сейчас жду предложений, хороших предложений. Они вроде, как и есть, и при этом их нет. Скажу откровенно, из той же Беларуси нет конкретных, нормальных предложений.

— Хобленко вот как раз покинул Брест. Может вместо него?

— Нет, из Бреста со мной не связывались. Тут дело в том, что ужесточили лимит на легионеров. Вообще-то, я в этом году уже мог бы получить вид на жительство в Беларуси. Уже не считался бы легионером и, вероятно, остался бы там. Но все сложилось иначе. Значит так суждено.

— В Украине нет вариантов?

— Есть. Но я, честно говоря, не особо хочу. Я люблю Украину, но какие-то моменты из прошлых выступлений за украинские клубы нагоняют пессимизм. Мы с женой думали об этом. И больше скептицизма тут. У меня был уже вояж в тот же "Олимпик", я обжегся там, разочаровался в людях и больше не хочу испытывать свою судьбу. Поэтому, нужно подумать, все взвесить. Я никуда не спешу, главное, что предложения есть и время тоже.

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В статье: ФК Гомель Виталий Квашук
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Источник:
Sport Arena

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